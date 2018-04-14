روسيا: القضاء يأمر بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة



أصدرت محكمة روسية الجمعة حكما بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا. ويأتي ذلك بعد عدم تمكن جهاز الاستخبارات من الحصول على الشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

قضت محكمة في موسكو الجمعة بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين. فيما حذرت هيئة التنظيم "روسكومنادزور" التي رفعت الشكوى إلى المحكمة الخميس من أن القرار سيطبق فور صدوره. وعقدت الجلسة في غياب ممثلين عن تلغرام.

ويستخدم التطبيق نحو 200 مليون شخص في العالم ويعرف بأنه يضمن مستوى رفيعا من السرية. فيما تخوض السلطات الروسية منذ أشهر اختبار قوة مع ممارستها في السنوات الأخيرة ضغوطا أكبر على الإنترنت.

وقال محامي التطبيق بافل تشيكوف إن القرار "يؤكد مرة أخرى أن القضاء يخدم مصالح السلطة". وكانت "روسكومنادزور" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قدمت شكوى أمام محكمة في موسكو تطالب "بالحدّ من استخدام" تلغرام. وتلغرام تطبيق التراسل المجاني أسسه الروسي بافل دوروف.



وأمهلت السلطات الروسية في 20 مارس إدارة التطبيق 15 يوما لتقديم رموز تشفيرها. وخلال الجلسة قالت ممثلة عن "روسكومنادزور" إن "المعلومات التي تبثها تلغرام يمكن أن تتضمن معلومات تستخدمها منظمات إرهابية ومتطرفة" مؤكدة أن ذلك يشكل "تهديدا على اتحاد روسيا".

وكان التطبيق قد أعلن سابقا أن مطالب السلطات "غير قابلة للتطبيق" من الناحية التقنية بسبب نظام التشفير المعقد جدا.