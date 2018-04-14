GMT 9:09 2018 السبت 14 أبريل GMT 9:14 2018 السبت 14 أبريل  :آخر تحديث

فيديو تشويقي لمرسيدس مايباخ

لايف ستايل إيلاف
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بثت شركة مرسيدس فيديو تشويقي لسيارتها المايباخ، والتي من المتوقع الكشف عنها في في معرض الصين للسيارات 2018 في بكين بحلول نهاية أبريل.
الفيديو القصير من ثلاثين ثانية لم يكشف عن الكثير في الواقع، ولكن يمكن رؤية كونسول أوسط ضخم داخل المقصورة بتصميم طافئ، ما يشير إلى كونها إس يو في، ربما GLS الرائدة التي سمعنا إشاعات عنها مؤخرا.

يبدو أن السيارة الاختبارية ستأتي بأربعة مقاعد فردية ولمسات ألومنيوم على المقود مثل فيجن مرسيدس مايباخ 6 كابريوليه، وزخرفات خشبية على لوحة القيادة وألواح الأبواب، وإضافات ذهبية في مختلف أنحاء الداخلية.

ويظهر الفيديو اناقة الجلد الأبيض الفاخر وشعارات مايباخ ضمن إضاءة عامة تخلق جوا فخما صميما.. وبناء على التقارير السابقة، من المحتمل استلام مرسيدس مايباخ GLS الرائدة لتحديثات في التصميم، مثل شبكة تهوية أمامية مشابهة لفيجن 6 الاختبارية وعجلات جديدة ومقاعد خلفية مهواة بخاصية المساج وربما قاعدة عجلات أطول أيضا.

رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=-N5oWaRfZtc


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