10 احتفالات صيفية إنكليزية لا تفوّت!

هذه أجمل وأرقى 10 احتفالات صيفية تحصل في انكلترا، يتقاطر عليها الإنكليز والسيّاح، بعدما صارت من تراث هذا البلد.

إيلاف: في كل عام، صيف الإنكليز عامر بالاحتفالات والنزهات والمهرجانات. الدليل السياحي في "تلغراف" يصنّف 10 منها لا يمكن أن تفوّت.

مسابقات "غراند ناشيونال"



توقفت المراهنات، واصطف المشاركون في مسابقات الفروسية لاختبار التحمل لهذا العام: يوم كامل من الطعام والشراب ومحاولة عدم الوقوع عن صهوة الحصان قبل الخامسة والربع مساءً. أربعون متسابقًا، 30 حاجزًا، وجائزة قدرها مليون جنيه إسترليني. إن حصلت على تذكرة دخول، انطلق إلى حديقة ريد روم لتشهد ما يجري هناك.

معرض الورود في شيلسي



بادر سريعًا إلى حجز تذكرة متأخرة قيمتها 45 جنيهًا إسترلينيًا ليوم الجمعة 25 مايو لدخول معرض الورود في شيلسي. يبدأ العرض في الخامسة والنصف مساءً. هناك، ترى الزهور. والأفضل هو ترقية تذكرتك لحضور الاستعراض الليلي في شيلسي: ترفيه وموسيقى جاز مع روني سكوت، مقابل 95 جنيهًا.

الـ "ديربي"



هل سيظهر اسم الفائز بجائزة ديربي (غالبًا ما يكون خاطئًا) على بئر التمنيات في حانة "أماتو"، بعد إحيائها من جديد باسم The Grumpy Mole؟. لا تفوّت هذا المهرجان في يومي 1 و2 يونيو.

غودوود



لن تجد من يشاهد المتبارين الفرنسيين في مسابقات جائزة قوس النصر من حصن على أعلى تل، لكن هذا ما يفعله المتفرجون الإنكليز في مهرجان قطر غودوود: يشاهدونه من حصن تراندل؛ هناك تجد المتنزهين، وسماسرة الرهانات أيضًا. يقام مهرجان قطر غودوود بين 31 يوليو و4 أغسطس.

"أسكوت" الملكي



هل تراهن أن "هاريز" سيكون ضمن موكب أسكوت الملكي في بيركشاير في هذا العام؟. إنتق ثابك الملائمة، واحجز مكانًا جيدًا لتشاهد الموكب الملكي، وتأكد من أنك على استعداد للتخلي عن قبعتك عند مرور جلالة الملكة. يقدم موقع racingbreaks.com باقات لليوم المخصص للسيدات في فندق السير كريستوفر ورين في وندسور مقابل 378 جنيهًا إسترلينيًا لشخصين. ينظم هذا الحدث من 19 إلى 23 يونيو.

معرض الأكاديمية الملكية الصيفي



مقابل 395 جنيهًا إسترلينيًا، تتمتع بكل الترف والرفاهية في 6 يونيو، إذا شهدت حفل إعلان معرض الأكاديمية الملكية الصيفي. أو يمكنك دفع رسم متواضع لأحد العروض الأكثر جاذبية في العالم، برعاية غرايسون بيري. يحدث هذا بين 12 يونيو و19 أغسطس. للبالغين، التذكرة بـ 18 جنيهًا؛ من 16 إلى 18 عامًا، التذكرة بـ 11 جنيهًا؛ أقل من 16 عامًا، الدخول مجاني.

بطولة ويمبلدون للتنس



يفخر البريطانيون بهذه الدورة العالمية في كرة المضرب، ويصطفون في صفوف طويلة للحصول على تذكرة دخول (ابتداءً من 60 جنيهًا). جرب خيم بلاك ويمبلدون الخضراء، وأكياس النوم بيرغهاوس 300 التي تشبه كرة التنس. تحصل بطولة ويمبلدون من 2 إلى 15 يوليو.

أسبوع ليندي كاوز



رحلة يومية إلى جزيرة وايت خلال أسبوع كاوز. إختر الإقامة في فندق ذا بيغ إن ذا وول، (غرفة مزدوجة ابتداءً من 135 جنيهًا) في ساوثهامبتون، على بعد دقائق من العبارة السريعة ريد جيت، التي تذهب إلى غرب كاوز (سعر التذكرة 25.60 جنيهًا) . شاهد السباقات طوال اليوم، ثم عد عند غروب الشمس. أسبوع لندي كاوز من 4 إلى 11 أغسطس.

هينيلي ريغاتا الملكي



هناك طريقان إلى هينيلي ريغتا الملكي، أكبر الاحتفالات في الصيف الإنكليزي. إرتد أفضل الثياب وتوجه إلى الجسر أو إحجز سيارة أجرة مائية في نهر هوبز (10 جنيهات للبالغين، 5 جنيهات للأطفال، لتتوجه إلى جزيرة تمبل. يقام هذا الاحتفال من 4 إلى 8 يوليو.

غلينديبورن



الاحتفال الإنكليزي بامتياز، فاحجز من الآن غرفة فاخرة مزدوجة في فندق آشداون بارك وكونتري كلوب (300 جنيه إسترليني) واحصل على زجاجة من شمبانيا ساسكس. ينظم مهرجان غلينديبورن للأوبرا من 19 مايو إلى 26 أغسطس.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "تلغراف". الأصل منشور على الرابط:

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/united-kingdom/articles/uk-season-the-best-events/