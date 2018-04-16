GMT 11:19 2018 الإثنين 16 أبريل GMT 11:29 2018 الإثنين 16 أبريل  :آخر تحديث

رئيس فولكس فاجن الجديد سيرأس أودي أيضاً

وكالات
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انتقل هربرت ديس من إدارة شركة " بي إم دبليو" ليتسلم رئاسة مجموعة فولكس فاغن إلا ان مهمة أخرى بانتظاره، حيث سيسلم إدارة شركة أودي أيضا.

وحسب تقرير أوتوموتيف نيوز، سيصبح دس رئيس مجلس إدارة أودي، مع الإبقاء على روبرت ستادلر في منصبه كرئيس تنفيذي لها.

هكذا منصب تولي رئيس مجموعة فولكس فاجن له ليس بالجديد، حيث أن ماتياس مولر سلف ديس كان يتولاه أيضاً، إلى جانب عضوية في مجلس إدارة بورش، فولكس فاجن للحافلات والشاحنات وقسم سكانيا، وبما أنه قد تم طرد مولر من الشركة، فالمفترض انتقال كل المناصب إلى ديس.

الجدير بالذكر أن تعيين ديس في أودي سيعني مسؤوليته عن العلامة التجارية التي تنافس بي إم دبليو، والتي كان مسؤولا كبيراً فيها واستقال منها لتعيين مجلس الإدارة منافسه رئيساً لها.


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