تناول الكربوهيدرات قبل النوم قد يساعد على إنقاص الوزن !

إيلاف: ربما إذا سألنا معظم خبراء التغذية عن نصائح تساعدنا على إنقاص الوزن، فأول شيء سيخبروننا إياه هو أن نتجنب الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والباستا وغيرهما من الأطعمة المماثلة، لكن المفاجأة التي فجرتها دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج والمعهد البريطاني للتغذية هي التوصل لنتائج مثبتة تؤكد أن تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات في وقت متأخر من الليل قبل الخلود للنوم أمر يُشَجِّع الجسم على استهلاك الدهون كوقود، ما يؤدي إلى خسارة الوزن في الأخير.



ونوهت الدراسة كذلك إلى أنه قد يكون من الجيد أيضاً اللجوء لممارسة بعض التمارين الرياضية في المساء لتحسين عملية امتصاص الكربوهيدرات في العضلات. ويأتي هذا الكشف المثير في الوقت الذي ينصح فيه الخبراء والأطباء عموماً بضرورة الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات المركبة أو الأطعمة الغنية بالمغذيات قبل النوم مباشرة لأنها تُصَعِّب على الجسم آلية الهضم ومن ثم تتسبب في بعض المشكلات.

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5596835/Can-carb-backloading-make-lose-weight-Nutritionists-weigh-trend.html