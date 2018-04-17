Purificacion Garcia تطرح تشكيلة ذات طابع كلاسيكي للشباب

تبدو الموضة في طريقها للكلاسيكية مرة أخرى بالنسبة للشبان الذين يبحثون عن كل ما يضفي لأناقتهم ورونقهم. وطرحت مؤخراً دار الأزياء الإسبانية بوريفيكاسيون غارسيا Purificacion Garcia تشكيلة مميزة من القطع الأنيقة التي من شأنها أن تضفي الطابع الكلاسيكي على اطلالات الشبان في مختلف المناسبات.

