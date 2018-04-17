تبدو الموضة في طريقها للكلاسيكية مرة أخرى بالنسبة للشبان الذين يبحثون عن كل ما يضفي لأناقتهم ورونقهم. وطرحت مؤخراً دار الأزياء الإسبانية بوريفيكاسيون غارسيا Purificacion Garcia تشكيلة مميزة من القطع الأنيقة التي من شأنها أن تضفي الطابع الكلاسيكي على اطلالات الشبان في مختلف المناسبات.
Purificacion Garcia تطرح تشكيلة ذات طابع كلاسيكي للشباب
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تبدو الموضة في طريقها للكلاسيكية مرة أخرى بالنسبة للشبان الذين يبحثون عن كل ما يضفي لأناقتهم ورونقهم. وطرحت مؤخراً دار الأزياء الإسبانية بوريفيكاسيون غارسيا Purificacion Garcia تشكيلة مميزة من القطع الأنيقة التي من شأنها أن تضفي الطابع الكلاسيكي على اطلالات الشبان في مختلف المناسبات.