GMT 6:56 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 7:02 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

Purificacion Garcia تطرح تشكيلة ذات طابع كلاسيكي للشباب

أنيمتة كلينكبي، ترجمة: أشرف أبو جلالة
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تبدو الموضة في طريقها للكلاسيكية مرة أخرى بالنسبة للشبان الذين يبحثون عن كل ما يضفي لأناقتهم ورونقهم. وطرحت مؤخراً دار الأزياء الإسبانية بوريفيكاسيون غارسيا Purificacion Garcia تشكيلة مميزة من القطع الأنيقة التي من شأنها أن تضفي الطابع الكلاسيكي على اطلالات الشبان في مختلف المناسبات.


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