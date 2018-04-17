95 في المئة من سكان العالم يتنفسون هواء فاسدًاً

يتنفس أكثر من 95 في المئة من سكان العالم هواء خطيرًا على الصحة، والأشد تضررًا بهذا الهواء الملوث هي المجتمعات الفقيرة. فيما تتسع الفجوة بوتيرة متسارعة بين البلدان الأكثر تلوثًا والبلدان الأقل تلوثًا، كما وجدت دراسة شاملة لتلوث الهواء في العالم.

إيلاف: حذرت دراسة أجراها معهد الآثار الصحية في بوسطن في ولاية ماسيشوسيتس الأميركية من أن المدن تأوي غالبية متنامية من سكان العالم، حيث يتعرّض مليارات لهواء فاسد، وخاصة في البلدان النامية، لكن في الأرياف يكون خطر تلوث الهواء داخل البيوت ناجمًا في أحيان كثيرة عن حرق الوقود الصلب. بذلك يواجه ثلث سكان العالم خطرًا مزدوجًا من الهواء غير الآمن داخل البيت وخارجه.

مسبب لأمراض قاتلة

استخدم معهد الآثار الصحية في دراسته بيانات من الأقمار الاصطناعية وطرق رصد أكثر تطورًا لتقدير أعداد الأشخاص المعرّضين لهواء ملوث فوق المستويات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية مقبولة. وأصبح تلوث الهواء بسبب هذا التعرّض رابع أكبر سبب للوفاة في العالم، بعد ارتفاع ضغط الدم والنظام الغذائي غير الصحي والتدخين، وأكبر خطر بيئي على الصحة.

ويقدر الخبراء أن التعرّض لتلوث الهواء أسهم في أكثر من ستة ملايين وفاة في أنحاء العالم سنة 2017، وأنه يقوم بدور في زيادة خطر الجلطة والنوبة القلبية وسرطان الرئة ومرض الرئة المزمن. وكان أكثر من نصف هذه الوفيات في الصين والهند.

فجوة صارخة

وبسبب حرق الوقود الصلب، مثل الفحم والكتلة الحياتية في البيوت للطهي أو التدفئة، يتعرّض 2.6 مليار شخص لتلوث الهواء داخل البيوت، كما وجدت الدراسة، مشيرة إلى أن تلوث الهواء داخل البيت يمكن أن يؤثر على نوعيته في المنطقة المحيطة.

قال بوب أوكيف نائب رئيس المعهد إن الفجوة بين الهواء الأكثر تلوًثًا في العالم والأقل تلوثًا فجوة صارخة. أضاف إن الفجوة تبلغ الآن 11 ضعفًا بين المناطق الأكثر تلوثًا والمناطق الأقل تلوثًا بالمقارنة مع ستة أضعاف في عام 1990.

تشكل الانبعاثات من وسائل النقل مصدر قلق متزايد مع تزايد حركة السير على الطرق. ومن الأسباب الرئيسة لتلوث الهواء وقود الديزل في بعض البلدان الغنية، ولكن في البلدان الفقيرة فإن العدد الكبير من المركبات العتيقة يعني أن المركبات القديمة التي تستخدم البنزين لا تقل ضررًا عن وقود الديزل، وخاصة ما تنفثه المحركات من جسيمات مسؤولة عن وفاة ملايين كل عام.

دور الانترنت

وقال أوكيف إن الحكومات تواجه ضغوطًا متزايدة لمعالجة المشكلة بالضوابط والأنظمة. وأشاد بدور الانترنت قائلًا إن الشبكات الاجتماعية كانت مهمة جدًا في اطلاع أعداد متزايدة من مستخدميها على المعلومات والنقاشات الدائرة حول تلوث الهواء.

وتعزز الدراسة الجديدة كمًّا متزايدًا من الأدلة على أن تلوث الهواء يتفاقم ويسبب ملايين الوفيات.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط:

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/17/more-than-95-of-worlds-population-breathe-dangerous-air-major-study-finds