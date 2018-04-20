GMT 10:16 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 10:22 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

الشرطة اليابانية تستخدم سيارات نيسان الكهربائية

وكالات
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اشترت الشرطة اليابانية أسطولا من سيارات ليف الكهربائية في خطوة تشجع على استخدام السيارت البيئية في السلك العام سواء داخل اليابان أو خارجها.

وتستعد الشرطة اليابانية لاستقبال 22 سيارة من سيارات نيسان ليف. والسيارة التي تعد كمية انبعاثات الغاز السامة منها معدومة سيتم تسليمها إلى قوات الشرطة في مدينة فوكوكا وذلك لاستخدامها في الدوريات العامة.

جميع السيارات التي تم توصيلها تكتسي بطلاء مزدوج أبيض وأسود، إضاءة طواريء بأعلى السقف، شارات خاصة، مع تحديثات أخرى للتوافق مع مهام الشرطة.

كانت نيسان ليف الجيل الثاني قد تم تدشينها العام الماضي بتصميم عصري وتقنيات جديدة، مع استمدادها الطاقة من موتور كهربائي بقوة 147 حصان وتسارع من 0-100 كيلومتر خلال 8.2 ثانية وبطارية 40 كيلوواط توفر مدى كهربائي يكفي قطع 240 كيلومتر على الأقل.



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