مقتل سياح من الصين في حادث سير في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان ان "حادث سير خطيرا" ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم سياح من الصين في كوريا الشمالية.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل اضافية، لكن التلفزيون الحكومي الصيني افاد في تغريدة على تويتر بأن "أكثر من 30 شخصا" قُتلوا عندما سقطت حافلة سياح من على جسر في كوريا الشمالية. وتم حذف هذه التغريدة في وقت لاحق.

وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إنّ الصين أُبلغت مساء الاحد بالحادث، موضحة ان السفارة الصينية في بيونغ يانغ ارسلت موظفين إلى المكان. ومعظم السياح الذين يزورون كوريا الشمالية يأتون من الصين التي تتقاسم مع هذا البلد حدودا برية طويلة وتسير رحلات نظامية الى بيونغ يانغ.

ويقدر عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الشمالية بعشرات الآلاف سنويا، يصل عدد كبير منهم بالقطار عن طريق مدينة داندونغ الحدودية. وما زالت شبكة الطرق الكورية الشمالية بدائية.