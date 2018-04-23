GMT 8:19 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 8:26 2018 الإثنين 23 أبريل  :آخر تحديث

عادات يومية تؤدي الى تلف خلايا الدماغ

وكالات
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وضعية النوم تؤثر على صحة الدماغ

لفت علماء الى ان بعض عاداتنا اليومية تشكل خطرا على صحة الدماغ وتؤدي الى تلف خلاياه.

حدد علماء يابانيون بعض العادات اليومية التي تضر بخلايا الدماغ بشكل مباشر. وجاءت قلة شرب الماء على رأس القائمة، إذ يشكل الماء ثلاثة أرباع دماغ الإنسان، أي أن الجفاف بالنسبة له أحد أنواع التعذيب. لذلك، عندما يشعر الجسم بالعطش، فإنه يرسل جميع مخزون الماء إلى الدماغ.

أما المخدرات فهي مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي لخلايا الدماغ. وفي الحالات الحرجة، قد يسبب هذا رفض الخلايا القيام بوظائفها. كما يعد التدخين من أكثر العادات خطرا إذ يعرض دخان السجائر خلايا الدماغ لهجمات عنيفة من جانب كريات الدم البيضاء، وعندما تكون هذه الخلايا ضعيفة فإنها تتعرض للتلف.

وبشأن قلة النوم، يقول الباحثون إنها تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

كما يؤكد الباحثون على أن التوتر العاطفي يشكل خطورة على وحدة خلايا الدماغ، لأنه يحفز الاضطرابات العصبية النفسية، التي تنتج عنها عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.


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