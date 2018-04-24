الخطوط القطرية ستواصل توسعها رغم خسائرها الكبيرة

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية الاثنين ان الشركة ستواصل توسعها بينما تتحضر لاعلان خسائرها السنوية "الكبرى" بسبب مقاطعة دول مجاورة لها.

وقال اكبر الباكر، ان الخطوط القطرية لا تزال "شركة قوية للغاية"، رغم تأثرها بعد قطع العلاقات بين دولة الامارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقال الباكر في مؤتمر صحافي "نعم، ستكون خسارة كبيرة. وعندما اقول اننا سنعلن عن خسارة كبيرة، بالنسبة لي، بعد تحقيق الارباح، فأنه حتى لو خسرت 10 ملايين، فأنها خسارة كبيرة".



ولكنه أكد ان الخطوط القطرية ليست في خطر الانهيار، مؤكدا "على الرغم من توقعنا الخسارة، ما زلنا نتوسع، وما زلنا نستثمر، وما زلنا نقوم بشراء الطائرات". وأضاف "سنتابع التوسع، وسنواصل توظيف وليس تسريح الاشخاص، ولن نركن الطائرات ونقوم بتضييق الشبكة، نقوم بالعكس تماما".

وتسبب منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي للدول المجاورة من زيادة التكاليف، منذ اندلاع الازمة في يونيو الماضي.

وسيتم الاعلان عن ارباح الشركة في يونيو المقبل. وكانت الخطوط الجوية القطرية حققت العام الماضي ارباحا بقيمة 540 مليون دولار. وكانت الدول الأربع اتخذت لدى قطع علاقاتها مع قطر إجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، بينها منع الطائرات القطرية من عبور اجوائها.