مقتل ثلاثة جنود باكستانيين في انفجار قرب الحدود مع أفغانستان

بيشاور: قتل ثلاثة جنود باكستانيين في انفجار لغم الاحد في شمال وزيرستان المنطقة القبلية النائية في شمال غرب باكستان على الحدود مع افغانستان، وفق ما علم من مصادر امنية.

وقال مسؤول امني ان الجنود كانوا يمشطون طريقا قبل مرور قافلة عسكرية حين انفجر اللغم. واضاف "سقط ثلاثة جنود شهداء في انفجار لغم بدائي في قرية غلام خان".

واكد عناصر من الاستخبارات المحلية الحادث وحصيلته. وتم فرض حظر تجول في المنطقة ويجري تنفيذ عملية للعثور على منفذي الهجوم، بحسب مسؤول امني.

وتقع قرية غلام خان في شمال وزيرستان احد الاقاليم السبعة القبلية في باكستان المحاذية لافغانستان، حيث كان حضور طالبان قويا لفترة طويلة. ولم تعلن اي جهة المسؤولية عن الاعتداء، لكنه يشبه عمليات سابقة لطالبان.

ورغم تراجع الهجمات في باكستان في السنوات الاخيرة اثر سلسلة من العمليات العسكرية ضد المتمردين في شمال غرب البلاد، فان المجموعات المتمردة لازالت تملك القدرة على تنفيذ اعتداءات دامية.

وفي بداية كانون الاول/ديسمبر 2017 اوقع اعتداء تبنته طالبان باكستان ضد مركب تدريب زراعي في بيشاور (شمال غرب) تسعة قتلى وعشرات الجرحى.

وتأتي اعمال العنف هذه في حين يستعد مئات من السكان النازحين للعودة بعد اعلان الجيش ان المنطقة باتت آمنة.

