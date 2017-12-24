أردوغان: كان على ترمب أن يتصل بي!؟

نصر المجالي: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه كان على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن يتصل به قبل أن يتخذ قرارًا بنقل السفارة في إسرائيل إلى القدس.

وقال أردوغان الذي وصل إلى الخرطوم في أول زيارة لرئيس تركي، إن تركيا بصدد اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالقدس في الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية، وأشار إلى أنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن الاتصال بالرئيس الأميركي بعد إعلانه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

جاء تصريح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة قبيل توجهه إلى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تشمل 3 دول.

وصرح أردوغان: "ستكون لنا خطوات مقبلة تتعلق بالقدس في الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية كالاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول عدم الانحياز".

وأوضح أن وزارة الخارجية التركية تنسق مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن هذه الخطوات التي تتخذها تركيا "انطلاقاً من كوننا رئيسًا للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وباتباع العقلانية وبعيدًا عن المشاعر وضمن إطار الدبلوماسية الدولية".

