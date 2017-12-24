اليمن: علماء دين يدعون لمواجهة الحوثيين

دبي: دعا علماء دين يمنيون القبائل والسياسيون والأحزاب إلى التوحد في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي أصبحت "عدوا للجميع".

وقال عضو هيئة علماء اليمن والبرلماني السابق، الشيخ عبدالله صعتر: "إننا اليوم أمام خطر يهدد وجودنا جميعا، مشددا أنه لابد من مواجهته بصف موحد رغم الجراح والألم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، شدد عضو رابطة علماء عدن، الشيخ جمال السقاف، على أن الاصطفاف خلف الشرعية، لاستعادة الدولة ومؤسساتها، فرض شرعي، وواقع ضروري،

وتابع: "على الجميع الانضمام لها، للوقوف صفا واحدا، أمام المد الإيراني، والخطر الحوثي، العابث بمقدرات الوطن، والقاتل لكوادره، مهيبا بالجميع أن يضعوا حدا للتداخلات الإيرانية في بلادهم، التي صارت لا تخفيها، بل وتتفاخر بها، معلنة إسقاط العاصمة لصالح مشروعها الفارسي التوسعي".

وبين السقاف أن دور إيران بات مزعزعا للاستقرار "فكل فوضى وخراب، ودمار وعدم استقرار في المنطقة، يشير لأتباع النظام الإيراني فيها، ولمضيها في تصدير ثورتها، وبناء امبراطوريتها الفارسية المزعومة"، على حد تعبيره.

وكان عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الشيخ قاسم الحميدي، قد أكد في وقت سابق أن الشعب اليمني بأمس الحاجة لتوحيد الصف ولم الشمل ضد الحوثيين من أجل يمن أفضل.

