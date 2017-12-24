GMT 13:14 2017 الأحد 24 ديسمبر GMT 13:25 2017 الأحد 24 ديسمبر  :آخر تحديث

مسبار يرصد جسمًا جديدًا خلال البحث عن الغواصة الارجنتينية

أ. ف. ب.
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بوينوس ايرس: رصد مسبار جسماً جديداً خلال عملية البحث عن غواصة ارجنتينية فقدت في المحيط الاطلسي في 15 نوفمبر 2017 وعلى متنها 44 بحارا، بحسب ما اعلنت البحرية الارجنتينية.

واوضح المصدر السبت ان غواصة "بانثر بلاس" الروسية المُسيرة عن بعد ستتحرى "هذا الاتصال الجديد"، دون تقديم مزيد من التوضيح.

وكانت البحرية الارجنتينية اشارت في الاسابيع الاخيرة الى رصد مسبارات أشياء غير معتادة في أعماق اليم. لكن لم يؤد إي من حالات الرصد الى تحديد مكان الغواصة. وتبين ان أحد الأجسام مركب صيد غرق في المحيط قبل سنوات.

في الاثناء تواصل سفينة أبحاث المحيطات الاميركية "اتلانتس"، عمليات البحث، بحسب البحرية الاميركية. وفقدت البحرية الارجنتينية الامل في العثور على ناجين لكنها تأمل في العثور على الغواصة سان خوان.

وادت هذه القضية الاسبوع الماضي الى اقالة قائد البحرية الارجنتينية الاميرال مارسيلو سرور.


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