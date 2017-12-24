أبوظبي: معلومة أمنية وراء الاجراءات بحق تونسيات مسافرات الى الامارات

أبوظبي: أعلنت الحكومة الاماراتية الاحد ان تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة الى دولة الامارات خلال الايام الماضية سببه معلومة أمنية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات أنور قرقاش في حسابه في تويتر "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

وتابع "لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة"، مضيفا "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان".

وأعلنت مجموعة من التونسيات خلال الأيام الماضية عن تأخير سفرهن الى الدولة الخليجية على متن طائرات اماراتية واخضاع بعضهن لاجراءات تفتيش وتدقيق اضافية في تأشيراتهم.

والجمعة أعلنت الحكومة التونسية انها طلبت من السفير الاماراتي "توضيحات" حول سبب تأخير سفر التونسيات، مؤكدة ان الأخير شدد على ان قرار المنع كان "ظرفيا وتم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة".

من جهته، قال متحدث باسم مجموعة "طيران الامارات" لوكالة فرانس برس ان "كل الرعايا التونسيين الذين حضروا للسفر على متن رحلتنا المتجهة من تونس الى دبي اليوم (الجمعة) تم قبولهم بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة الى مكان وجهتهم النهائية".