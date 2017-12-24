القاهرة: قتل تسعة "ارهابيين" في اشتباكات مع قوات الامن التي داهمت مقر اقامتهم في محافظة الشرقية بدلتا النيل (شمال شرق القاهرة) واعتقل تسعة آخرون في القاهرة، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك انه بعد ورود معلومات عن اختباء "عناصر ارهابية" متورطة في هجمات ضد الشرطة في شمال سيناء، تمت مداهمة المزرعة التي يقيمون بها بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية ولكن القوات "فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة عناصر جارى تحديد" هوياتهم.

واضاف البيان انه تم كذلك توقيف تسعة "عناصر ارهابية" في القاهرة وعثر بحوزتهم على اسلحة وذخائر.

وبحسب البيان، فان هناك "روابط تنظيمية" بين الموقوفين وجماعة الاخوان المسلمين.

ومنذ العام 2013، تدور مواجهات بين قوات الجيش والشرطة وإسلاميين متطرفين مسلحين في شمال سيناء.

وقتل في هذه المواجهات المئات من الطرفين، كما قتل أكثر من مئة قبطي في تفجيرات استهدفت كنائس وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.