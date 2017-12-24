رسالة من الملك محمد السادس لخادم الحرمين الشريفين

الرياض: تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، خلال استقبال الملك سلمان لهما في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وفق ما ذكرته وكالة الانباء السعودية.

الملك سلمان بن عبد العزيز مصافحا ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب

ونقل المسؤولان المغربيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات الملك محمد السادس ، فيما أبدى الملك سلمان تحياته له.

ومصافحا وزير الاقتصاد والمالية المغربي

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الانباء السعودية أن وزير الخارجية والتعاون أجرى، اليوم الأحد بالرياض، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جانب من الاستقبال الملكي

عادل الجبير وزير خارجية السعودية لدى استقباله نظيره المغربي في مطار الرياض