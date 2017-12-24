بوريطة يسلم أمير الكويت غدا رسالة من ملك المغرب

بوريطة في لقاء سابق مع أمير الكويت

الرباط: علمت" إيلاف المغرب" ان ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب سيسلم غدا بالكويت رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

والكويت هي المحطة الثانية لجولة وزير الخارجية المغربي بعد محطة الرياض.

ويرافق بوريطة في جولته محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، الذي رافقه ايضا الى الرياض.

ويتوقع ان يجري بوريطة في الكويت مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان بوريطة قد سلم اليوم الاحد بالرياض رسالة من الملك محمد السادس الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واجرى بوريطة في الرياض ايضا مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، همت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.