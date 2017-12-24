الرئيس اليمني يُجري تعديلات في خمس وزارات وثلاث محافظات

إيلاف من صنعاء: أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء اليوم الأحد عدة قرارات جمهورية قضت بتعيين عدد من الوزراء في الحكومة ومحافظين، مؤكدا أن العمليات القتالية التي يشنها الجيش اليمني ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لن تتوقف.

وشملت القرارات الجمهورية تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفاً للواء حسين عرب الذي عينه مستشار الرئيس الجمهوريه لشؤون الأمن.

كما شملت القررات تعيين عثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعة، وأوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارات جمهورية بتعيين أمين أحمد محمود محافظا لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع والعميد ركن أحمد عبدالله التركي محافظاً لمحافظة لحج.

استمرار مقاتلة الحوثيين

وفي سياق متصل أكد الرئيس اليمني عبدربه هادي أن العمليات القتالية التي يشنها الجيش في بلاده ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لن تتوقف وستستمر حتى تحرير المناطق كافة في البلاد وتخليصها من شرورهم.



وهنأ الرئيس اليمني في اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ شبوه اللواء علي الحارثي وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، بالتقدم والانتصارات الساحقة على قوى التمرد والانقلاب وتطهير محافظة شبوة من براثنها.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الرئيس هادي تثمينه للجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها التحالف العربي ووقوفه إلى جانب اليمن وشعبه في أحلك الظروف، مثنيًا في الوقت نفسه على مواقف رجال القبائل في شبوة ووقوفهم صفًا واحدًا الى جانب قوات الجيش في مواجهة العناصر الانقلابية