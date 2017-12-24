الرئيس اليمني يُجري تعديلات في خمس وزارات وثلاث محافظات

إيلاف من صنعاء: أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء اليوم الأحد عدة قرارات جمهورية قضت بتعيين عدد من الوزراء في الحكومة ومحافظين، مؤكدا
وشملت القرارات الجمهورية تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفاً للواء حسين عرب الذي عينه مستشار الرئيس الجمهوريه لشؤون الأمن.
كما شملت القررات تعيين عثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعة، وأوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
كما أصدر الرئيس اليمني قرارات جمهورية بتعيين أمين أحمد محمود محافظا لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع والعميد ركن أحمد عبدالله التركي محافظاً لمحافظة لحج.
استمرار مقاتلة الحوثيين
وفي سياق متصل أكد الرئيس اليمني عبدربه هادي أن العمليات القتالية التي يشنها الجيش في بلاده ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لن تتوقف وستستمر حتى تحرير المناطق كافة في البلاد وتخليصها من شرورهم.