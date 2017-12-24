الجبير يلتقي الحريري ويبحثان جولة مفاوضات جنيف

التقى الْيَوْم وفد من الهيئة العليا للمفاوضات السورية، برئاسة نصر الحريري، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وبحث معه نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف والعملية التفاوضية.

وأكد الحريري ، بحسب بيان ، تلقت "إيلاف " نسخة منه ، أن الهيئة "متمسكة بالحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسها بيان جنيف والقراران ٢١١٨ و٢٢٥٤"، مشددا على أن "سلوك النظام المتعنت تسبب في إعاقة جهود المبعوث الخاص لكي تخرج الجولة الأخيرة بنتائج تدفع العملية السياسية للأمام".

وأشار الحريري إلى "أن المعارضة السورية قامت بما عليها وكانت تنتظر من الأمم المتحدة القيام بدورها لجلب الطرف الآخر، مضيفاً أن ذلك لم يحدث، واستمر النظام بوضع العراقيل أمام تطبيق القرارات الدولية".

‫من جانبه عبر الوزير الجبير عن دعم المملكة لهيئة التفاوض السورية في تطبيق القرارات الدولية والوصول إلى حل سياسي مستدام ينهي معاناة الشعب السوري، ويحقق الانتقال السياسي الناجز، ويعيد اللاجئين إلى ديارهم.

وجدد الوزير الجبير دعمه لتوجهات الهيئة في زيارة دول أعضاء في مجلس الأمن، وحثها على الدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية بشأن القضية السورية.

وانتهت اجتماعات جديدة للهيئة العليا للتفاوض الْيَوْم في الرياض والتي بحثت من خلالها نتائج جولة جنيف الأخيرة والتي جاءت دون نتائج ، والتي اعتبر الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا أن النظام السوري أضاع فيها الفرصة الأخيرة .

