ماكرون يؤكد للملك سلمان تضامن فرنسا ضد ما يهدد السعودية

إيلاف من الرياض: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، دعم فرنسا وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها.

وأعرب الرئيس ماكرون خلال الاتصال عن إدانة فرنسا لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي

وأكد الرئيس الفرنسي للعاهل السعودي ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالسيتية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس الفرنسي قدم الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز على جهود المملكة مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس قد استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الرياض الشهر الماضي، في أول اجتماع بينهما ناقشا خلاله قضايا إقليمية عدة خاصة اليمن ولبنان.

وأكد ماكرون أنه من الضروري العمل مع السعودية من أجل استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين المملكة وفرنسا.