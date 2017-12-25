غواتيمالا تأمر سفارتها في اسرائيل بالانتقال الى القدس

أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد إنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في خلاف بشأن وضع المدينة.



وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرا غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين.