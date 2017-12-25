السلطة الخضراء تقوي الذاكرة

إيلاف: كشفت دراسة جديدة وجود ترابط كبير بين تناول السلطة الخضراء وقوة الذاكرة.

وأثبتت الدراسة التي قامت بها أخصائية التغذية كارثا كلير موريس وفريقها من جامعة رش بولاية شيكاغو الاميركية بأن من يتناول وجبتين من السلطة الخضراء يوميا، التي يدخل في محتواها خضروات ورقية يملك مخًا أكثر شبابًا بمقدار 11 سنة ممن لا يأكلون سلطة خضراء.

وبحسب صحيفة «نيوزويك» الأميركية التي نشرت الدراسة، فلقد تمت دراسة 960 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 58 و 99 عاما، وتناولت نظامهم الغذائي في آخر 5 سنوات، كما تم التركيز على السلطة التي يدخل في تركيبها كل من السبانخ والكرنب، ليتم بعدها إخضاع الأشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم لعدد من الفحوصات التي تتعلق بقوة الذاكرة والإدراك.

وأضافت موريس قائلة:"تناول الخضار بشكل يومي هو طريقة سهلة وفعالة لحماية الذاكرة والقدرات الإدراكية".