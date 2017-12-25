ترمب حضر قداس عيد الميلاد ويمضي عطلته في فلوريدا

بالم بيتش: حضر دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترامب قداس عيد الميلاد ليل الاحد في فلوريدا حيث يمضيان عطلة نهاية السنة في منتجع مارا لاغو الذي يملكه الرئيس الاميركي.

وعند وصوله الى الكنيسة الاسقفية في بيثيسدا-باي-ذي سي في بالم بيتش التي تبعد نحو مئة كيلومتر شمال ميامي، كان في استقباله الكاهن جيمس آر هارلن بينما اصطف نحو مئة شخص على جانبي الطريق لمشاهدة موكبه.

وبدأ القداس قبل وصول ترمب وزوجته. وطلب هارلن من الحضور ابعاد كل الهواتف النقالة والكاميرات، مؤكدا "نحن هنا لنصلي".

واستمع ترامب الذي جلس في الصف الثالث لعظة الكاهن التي تركزت على قوة الكلمات. ونقل هارلن عن نلسون مانديلا تأكيده على اهمية فهم "كيف تكون الكلمات ثمينة وكيف يكون الخطاب صادقا في تأثيره على الطريقة التي يعيش فيها الناس ويموتون".

وقال هارلن ان "كلماتكم يمكن ان تكون لها قدرة تدميرية كما يمكن ان تكون بلسما للجراح".

واصطف حشد لمصافحة ترمب الذي حضر بصحبة زوجته فقط وغادر الكنيسة بعد منتصف ليل الاحد الاثنين (05,00 ت غ).

وقبل ذلك، شارك الرئيس ترمب وزوجته في تقاليد قيادة الدفاع الفضائي الجوي لاميركا الشمالية (ناراد) بتتبع بابا نويل وتلقيا اتصالات من اطفال يريدان معرفة مكانه. وسأل الرئيس طفلا "ماذا تريد اكثر من اي شىء؟".

وبعد ان اجاب الطفل، قال ترمب "تشييد ابنية. هذا ما احببت دائما فعله. احب تشييد ابنية".

وفي وقت لاحق ليل الاحد تناول ترمب عشاء عيد الميلاد.

وكتب في تغريدة على تويتر انه يتمنى "عيد ميلاد سعيد" لمتابعيه.