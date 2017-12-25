الملكة اليزابيث توجه في رسالة الميلاد تحية لضحايا الاعتداءات

لندن: وجهت الملكة اليزابيث الثانية الاثنين تحية الى ضحايا اعتداءات لندن ومانشستر في رسالتها التقليدية في مناسبة عيد الميلاد، والتي نشرت مقتطفات منها مسبقا.

وقالت الملكة في خطابها المسجل في قصر باكينغهام حيث اردت ثوبًا عاجي اللون "في هذا العيد افكر بلندن ومانشستر، اللتين تفوقتا بهويتيهما الرائعتين خلال الاشهر الـ12 الماضية في مواجهة الاعتداءات الشنيعة".

وشهدت بريطانيا عدة اعتداءات في العام 2017 أوقعت 35 قتيلاً. وفي مارس في لندن استخدم مهاجم سيارة لصدم مارة على جسر ويستمنستر قبل ان يطعن شرطيًا امام البرلمان موقعاً خمسة قتلى.

وبعد شهرين، قام شاب بريطاني من اصل ليبي بتفجير نفسه مستخدماً عبوة قوية عند الخروج من حفل موسيقي للمغنية الاميركية اريانا غراندي في قاعة حفلات كبرى في مانشستر، حيث قتل 22 شخصا واصيب 116، بينهم اطفال ومراهقون.

ثم في يونيو قام ثلاثة رجال على متن شاحنة بصدم مارة على جسر لندن قبل ان يطعنوا عدة اشخاص في حي بورو ماركت، ما أوقع ثمانية قتلى.

وفي لفتة شخصية، تحدثت الملكة البالغة من العمر 91 عامًا عن زوجها بعدما احتفلت هذه السنة بمرور سبعين عاما على زواجها. فقد وُضعت على مكتبها صورتان للزوجين الملكيين احداها التقطت بالاسود والابيض عند زواجها والثانية في مناسبة اليوبيل البلاتيني للزواج.

واثنت الملكة في خطابها على "الدعم" الذي يقدمه زوجها الامير فيليب الذي تقاعد هذه السنة مع بلوغه سن 96 عامًا، و"حس الفكاهة الفريد لديه".

وتحتفل الملكة مثل كل سنة بعيد الميلاد في ساندرينغهام في قصرها في نورفولك شرق انكلترا، لكن هذه السنة انضمت الى العائلة ميغان ماركل خطيبة الامير هاري.

