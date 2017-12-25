أحكام بالاعدام على ستة بحرينيين أدينوا بمحاولة اغتيال قائد الجيش

دبي: حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة الاثنين على ستة بحرينيين بالاعدام بعد ادانتهم ب"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم ارهابية اخرى"، كما ذكرت وكالة انباء البحرين.

وقالت الوكالة ان "المحكمة العسكرية الكبرى (...) أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

واضافت ان البحرينيين الستة حكم عليهم بالاعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و"اسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في اطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية ايضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

وقالت الوكالة ان 18 شخصا يحاكمون في اطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا الى المحكمة وثمانية "هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران و العراق".

وذكر مصدر قضائي ان جميع المحكومين من الشيعة. وقالت الوكالة انه "يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

