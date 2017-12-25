بالصور…العالم يحتفل بعيد الميلاد

إيلاف: يعيش العالم ليلة 24 ديسمبر فرحة العيد، فتتزين الشوارع والأشجار وتتنوع زخارفها بحسب التقاليد المحلية لكل بلد، ففي طوكيو مثلا اعتاد بعض الرجال على ارتداء ملابس بابا نويل في مثل هذه الأيام من العام، واحضار مجموعة من البطاريق أيضًا ترتدي نفس الملابس، وتجول شوارع طوكيو، احتفالاً بأعياد الكريسماس.

أما في فرنسا، فإنبهر زوار أحد المتاحف بباريس، عندما شاهدوا أحد الغواصين يرتدي ملابس بابا نويل، ويعوم داخل أحد أحواض السمك الضخمة، احتفالاً بالكريسماس، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.

وفي مدينة براغ التشيكية، زينت شجرة ضخمة في الساحة القديمة، فأعطت رونقا جميلاً طغى على كافة مظاهر الإحتفالات في تشيك.

وفي أفغانستان، وقفت عسكريات في القاعدة العسكرية الجوية "باغرام" يلتقطن الصور مع بابا نويل.

ولم تختلف مظاهر الإحتفال في بيت لحم حيث عمت الزينة أرجاء المكان، وارتدت الفتيات الزي التقليدي للبلد احتفالاً بقدوم عيد الميلاد المجيد.

وفي العاصمة الهنغارية بودابيست، تزينت الشوارع فكانت السيارات تمر بين زينة الميلاد المضيئة، والتي أضفت جمالا ساحرا على المكان.

ولم تغب مظاهر الإحتفال عن العاصمة السورية دمشق، حيث خرج معظم الشباب الى الشارع حاملين زينة الميلاد للتعبير عن فرحهم بقدوم عيد الميلاد.

وفي فلوريدا، قام الرئيس الأميركي برفقة زوجته ميلانيا بالإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ولان هونغ كونغ مدينة التقنية والمباني الشاهقة، توسطت شجرة العيد تلك المباني لتحاكي أجواءهم الميلادية.

واجتمع الآلاف في أندونيسيا للإحتفال بقدوم عيد الميلاد.

وفي شانغهاي، خرج المئات الى الشارع يعبرون عن فرحهم بقدوم العيد حاملين اوسدة للتعارك في ما بينهم.

أما في طهران، فتزينت الشوارع ولبست المحلات التجارية حلة عيد الميلاد المجيد.

عراقيون يحتفلون بقداس عيد الميلاد