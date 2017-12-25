أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من ملك المغرب

وزير خارجية المغرب ووزير الاقتصاد والمالية لدى وصولهما الى قصر السيف

الكويت: استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد.

وسلم الوزير بوريطة لأمير الكويت رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقالت وكالة الانباء الكويتية إن الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الاميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

