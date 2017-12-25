السفير السعودي بالقاهرة: النظام الإيراني منهمك بتصدير الإرهاب

القاهرة: قال السفير السعودي في مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، إن النظام الإيراني منهمك بكل أجنحته في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب والطائفية في كل دول المنطقة.

وأضاف في تصريحات تلقت "إيلاف" نسخة منها، أن إعلامي ايراني مقرب من المرشد الأعلى للثورة الايرانية ودوائر صنع القرار في إيران، قد حرض ميليشيات الحوثي على استهداف ناقلات النفط التابعة لدول التحالف العربي.

وكشف قطان أن رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية "حسين شريعتمداري" المقرب من المرشد الإيراني قد اقترح على ميليشيات الحوثي، أو من يسمون أنفسهم "أنصار الله" استهداف ناقلات النفط التابعة للتحالف خاصة السعودية في خليج عدن.

وأوضح قطان أن وكالة "تسنيم" الايرانية قد نقلت تصريحات "شريعتمداري" يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، والتي نوّه خلالها إلى ضرورة أن يستهدف "أنصارالله" ناقلات النفط السعودية في خليج عدن والبحر الاحمر، بل واعتبر أن "هذا أقل ثمن يجب ان يدفعه السعوديون"، على حد قوله.

وأكد قطان أن هذه التصريحات هي امتداد لسجل إيران الأسود في دعم الإرهاب، وأنها تؤكد أن النظام الإيراني منهمك وبكل أجنحته في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب والطائفية في كل دول المنطقة، وأن هذا النظام لا يستطيع أن يمرر يومًا واحدًا بدون تصدير الإرهاب والتطرف والتآمر على دول المنطقة.