خمسة قتلى إثر اقتحام حافلة صغيرة ممرًا أرضيًا في موسكو

موسكو: قتل خمسة اشخاص على الاقل واصيب آخرون بجروح الاثنين عندما دخلت حافلة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الارض غرب موسكو.

وقال ارتيوم كوليسنيكوف المسؤول في شرطة المرور لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات الحالية الى خمسة قتلى"، وقد نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى.

واظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة وهي تجتاح سلالم النزول الى الممر تحت الارض. وقد ادى ذلك الى دهس العديد من المارة.

وأظهرت مقاطع أخرى بثت على مواقع التواصل الحافلة وهي تصعد على الرصيف ببطء ثم تتسارع لثوان قبل أن تنزلق وتقتحم ممر المشاة. وقد شهدت موسكو تساقطا للثلوج الاثنين.

وتم توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 17 عاما، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس.

وقال للشرطة إن الحافلة "كانت متوقفة، ثم بدأت تسير بشكل غير متوقع".

وأضاف "حاولت أن أوقفها باستخدام المكابح لكنها لم تعمل".

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أوامر بتفحّص كل الحافلات التابعة للبلدية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.