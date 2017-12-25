الشيخ محمد بن زايد يمارس رياضة القنص بالصقور بالمغرب

الرباط: يقضي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة حاليا عطلة خاصة بالمغرب.

ويوجد الشيخ محمد في المغرب بمنطقة بوعرفة، القريبة من الحدود الجزائرية، منذ عدة ايام رفقة عدد من الشيوخ الإماراتيين ضمنهم الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ حميد النعيمي حاكم عجمان، وذلك لممارسة رياضة القنص بالصقور التي يهواها.

مع الشيخ محمد بن راشد في مقنص بوعرفة في المغرب

تجدر الاشارة الى ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين موجود بدوره بالمغرب في زيارة خاصة.

مع ملك البحرين وحاكم دبي

والتحق ملك البحرين بولي عهد ابو ظبي في منطقة بوعرفة لممارسة رياضة القنص ايضا، وهو ما أكده حساب الشيخ محمد بن زايد على موقع انستغرام.

مع الشيخ حميد النعيمي حاكم عجمان

والمعروف عن الشيخ محمد بن زايد انه يعشق المغرب، مثل والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، بالاضافة الى كونه تربطه بالملك محمد السادس علاقة صداقة وطيدة منذ أن كانا يافعين، حيث التقيا وتشاركا مقاعد الدراسة في المدرسة المولوية (المعهد الملكي) بالرباط.

مع أحد الشيوخ

ولم يكن اختيار المدرسة المولوية بالرباط صدفة، بل يأتي جراء إعجاب الشيخ زايد الكبير بصرامة الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كانت تربطه به صداقة متينة، في تربية أبنائه، وبالأسلوب الجاد الذي كان يتبعه في تكوينهم وتدريسهم في المدرسة المولوية.