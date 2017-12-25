الرئيس الألماني يدعو مواطنيه لعدم القلق من التأخر في تشكيل حكومة

برلين: دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مواطنيه الاثنين إلى عدم القلق بسبب عدم تشكيل حكومة في البلاد، مع الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.

وقال فرانك فالتر شتاينماير في خطاب عيد الميلاد التقليدي "الشيء غير المتوقع ينبغي الا يصيبنا دائما بالخوف. هذا الأمر ينطبق أيضا على تشكيل الحكومة الذي استغرق وقتا أكثر من العادة".

وأضاف مخاطبا مواطنيه "أؤكد لكم أن الدولة تدير هذا الوضع بما يتلاءم مع القواعد التي لحظها الدستور لهذا الوضع تحديدا، حتى وإن كنا لم نستخدم هذه القواعد في العقود الأخيرة.. يمكننا أن نكون واثقين".

ومنذ الانتخابات التشريعية التي نُظّمت في أيلول/سبتمبر والبلاد واقعة في أزمة سياسية، إذ لم يحز أي فريق سياسي على أغلبية كبيرة في البرلمان تتيح له تشكيل حكومة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر فشلت جولة أولى من المفاوضات بين المحافظين والليبراليين والمدافعين عن البيئة.

وكان بإمكان الرئيس، الذي عادة ما يكون دوره بروتوكوليا، أن يحلّ البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة. لكن هذا السياسي المحنّك الذي كان وزيرا للخارجية لسنوات طويلة، فضّل أن يتجنّب إجراء انتخابات مبكرة، وأن يضغط على الحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي ينتمي له للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومن شأن توافق بين المحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاجتماعيين الديموقراطيين أن يسفر عن تشكيل ائتلاف حكومي لتجنب إجراء انتخابات مبكرة.