اللجنة الانتخابية ترفض ترشح المعارض الروسي نافالني

موسكو: رفضت اللجنة الانتخابية الروسية الاثنين ترشح المعارض اليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 اذار/مارس المقبل، ما دفعه الى دعوة انصاره لمقاطعة الانتخابات.

وعزت اللجنة قرارها الى صدور حكم على نافالني في قضية يعتبرها "مفبركة" للحؤول دون مواجهته الرئيس فلاديمير بوتين.

وصوتت في اجتماع علني بالاجماع على رفض الملف الذي قدمه نافالني (41 عاما) الاحد في ختام يوم نظم فيه انصاره تجمعات في مدن روسية مختلفة.

وعلى الاثر، صرح نافالني للصحافيين "سندعو الجميع الى مقاطعة هذه الانتخابات. لن نعترف بالنتائج".

ولم يكن هذا القرار مفاجئا اذ سبق ان نبهت اللجنة مرارا الى ان نافالني لن يتمكن من الترشح قبل العام 2028 بسبب الحكم عليه في شباط/فبراير الفائت بالسجن خمسة اعوام مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس اموال في قضية تعود الى العام 2009.

واكدت رئيسة اللجنة ايلا بامفيلوفا ان ليس لديها "اي ملاحظة" على الوثائق التي قدمها نافالني، مكررة ان المطلوب هو احترام القانون.

وعلق نافالني خلال تجمع عام سبق قرار اللجنة "من المؤكد انه تمت فبركة هذه القضايا لمنعي من الترشح"، مستندا الى قرار اصدرته اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان.