ماذا نعرف عن ملك اسبانيا فيليبي السادس؟

حث العاهل الاسباني فيليبي السادس الانفصاليين في إقليم كتالونيا في كلمة ألقاها بمناسبة أعياد الميلاد على "اختيار التعايش بدل المواجهة".

وحث السياسيين الذين انتخبوا هذا الأسبوع في البرلمان الكتالوني، وأغلبهم من الانفصاليين، على التعامل مع المشاكل التي تواجه جميع أفراد شعب إقليم كتالونيا، وأن يحترموا التعددية ويتذكروا أنهم مسؤولون عن المصلحة العامة.

فمن هو فيلبي السادس؟

جلس الملك الإسباني فيليبي السادس، 48 عاما، على العرش في عام 2014 ولكنه تولى مهام والده في السنوات السابقة بسبب المشاكل الصحية التي كان لها أثر كبير على ملك البلاد السابق خوان كارلوس.

وشغل فيليبي منصب أمير مقاطعة أستورياس، وهي المنطقة التي تقع في شمال غربي إسبانيا، وكان يمنح سنويا جوائز أستورياس المرموقة في مجالات الفنون والعلوم.

وهو الابن الوحيد للملك، ولديه أختان يكبرانه سنا.

Getty Images الملك فيلبي وأسرته

وفي عام 2004 تزوج فيليبي من المذيعة التليفزيونية النجمة، ليتيزيا، وأنجبا ابنتين، ليونور وصوفيا.

وشارك فيليبي، منذ عام 1996، ممثلا لبلاده في مراسم أداء اليمين لرؤساء في أمريكا اللاتينية.

ويؤكد هذا الدور اهتمامه الخاص بالعلاقات مع دول الأمريكتين التي كانت تقع تحت سيطرة إسبانيا سابقا.

وفي عام 2011، مارس فيليبي المزيد من المهام الملكية أكثر من الملك خوان كارلوس، وبلغت في مجموعها 253 مهمة رسمية في إسبانيا والخارج.

وكان فيليبي قد أدى قسم الولاء للملك والدستور في عام 1986، عندما بلغ سن 18 عاما، ليصبح وليا للعهد.

"عاشق للرياضة"

واسم فيلبي بالكامل هو فيليبي خوان بابلو ألفونسو دي تودوس لوس سانتوس، وأطلق عليه هذا الإسم تيمنا بفيليبي الخامس (1683-1746)، وهو أول ملك من أسرة بوربون لإسبانيا.

ويعشق فيليبي ممارسة الرياضة، إذ كان ضمن إحدى الفرق المشاركة في سباق اليخوت في أولمبياد برشلونة عام 1992.

ويحمل شهادة في القانون من جامعة أتونوموس بمدريد، وتخرج في الجامعة عام 1993، وواصل دراسته مدة عامين ليحصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جورج تاون بواشنطن.

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وقضى فيليبي، عندما كان طالبا، عاما واحدا في كلية ليكفيلد في أونتاريو، بكندا.

وما بين عامي 1985 و1989، تلقى فيليبي تدريبا للضباط في عدد من الأكاديميات العسكرية في إسبانيا، وتخرج منها وحصل على درجة طيار مروحية برتبة مقدم في الجيش والقوات الجوية وقائد فرقاطة في القوات البحرية.

ومنذ عام 2010، ترأس فيليبي اجتماعات رؤساء أركان القوات المسلحة في إسبانيا، وهو الدور الذي من المعتاد أن يكون حصريا للملك، وشارك أيضًا في بعض المناورات العسكرية.

ولطالما سافر فيليبي إلى العديد من البلدان وذلك لتعزيز المصالح التجارية لإسبانيا ونشر ثقافتها على مستوى العالم.