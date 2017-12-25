محكمة اسرائيلية تقرر تمديد اعتقال الفتاة عهد التميمي

رام الله: قررت محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله الاثنين تمديد اعتقال الفتاة عهد التميمي التي ضربت جنديين حتى الخميس لانها تشكل "خطرا على امن الدولة".

وقالت المحامية غابي لافكي لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت تمديد اعتقال عهد التميمي (17 عاما) مدة اربعة ايام حتى الخميس بحجة انها تشكل خطرا على امن الدولة".

كما ستقرر المحكمة في وقت لاحق اذا كانت ستمدد اعتقال ناريمان التميمي(43 عاما) والدة عهد ونور ناجي التميمي (21 عاما) ابنة عمها بعد انتشار شريط فيديو، تظهر فيه الفتاتان وهما تضربان جنديين في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وفي شريط الفيديو الذي صور الجمعة بواسطة هاتف محمول على الارجح، تظهر عهد ونور وهما تقتربان من جنديين يستندان الى جدار، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

ويظهر الشريط الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاسرائيلية ان الجنديين المسلحين لم يردا على الفتاتين، وتراجعا الى الخلف.

كما يظهر شريط فيديو آخر الفتاتين تطلبان من الجنديين المغادرة في حين كانا يقفان على ما يبدو على مدخل منزل العائلة.

وتحاول ناريمان التدخل، في مسعى لدفع الجنود الى مغادرة مدخل المنزل.

وقعت الحادثة اثناء يوم من الاشتباكات في انحاء الضفة الغربية ضد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأصيب فتى من عائلة التميمي الجمعة بالرصاص المطاطي في رأسه خلال الاحتجاجات، بحسب العائلة.

وتعد عائلة التميمي في واجهة التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح.