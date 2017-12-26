2017 غني بالتطورات العلمية... هذه أهمها

كان عام 2017 غنيًا بالتطورات العلمية والاكتشافات المذهلة، ليس أقلها اكتشاف الفيروسات التي تقتل البكتيريا المقاومة للأنتبيوتيك، ولا اختراع الذكاء الاصطناعي، الذي ينافس الذكاء الإنساني، لا بل يهدده.



إيلاف: استعرض علماء أهم التطورات والحوادث العلمية التي شهدها عام 2017، من تناقص عدد الحشرات الطائرة، مرورًا باختراع روبوت يتشقلب في الهواء، إلى اكتشاف فيروس يقتل البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية. في ما يأتي سردٌ لأهم ما شهده العام المنتهي من تطورات علمية:

فيروسات تقتل البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية



في أبريل 2017، أُنقذ مريض أميركي أُصيب بعدوى الراكدة التي تسببها جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية بعد حقنه بجرعة من "العاثيات"، وهي فيروسات تهاجم البكتريا تحديدًا وتفتك بها. تشجع حالة الأميركي البالغ من العمر 69 عامًا الأطباء على تجريب مثل هذه العلاجات الميكروبية للمرضى المصابين بعدوى حين تفشل المضادات الحيوية. وأكد علماء أنها يجب أن تشجّع الحكومات على دراسة الميكروبات الطبيعية القاتلة للبكتريا، لأنها ربما تكون دواء الألفية الثالثة الناجع.



ببغاوات ضاحكة



ليس البشر وحدهم من يضحك. فقد أثبت علماء أن ثدييات مختلفة تضحك، من قرود الغوريلا إلى الفئران. وكما في البشر، فإن ضحك الحيوانات سلوك اجتماعي يرتبط بالدغدغة واللعب. وكشفت دراسة في عام 2017 عن أدلة تؤكد أن نوعًا من الببغاوات الاجتماعية والذكية في نيوزيلندا تضحك أيضًا. وهذه ببغاوات تلعب كثيرًا بمفردها ومع ببغاوات أخرى أو تمارس ألعابًا بهلوانية هوائية، يطلق صغارها وكبارها أصواتًا ضاحكة في أثناء اللعب.



إعادة عمر أقدم إنسان إلى 300 ألف سنة



لم يشهد أي علم ثورة دائمة في السنوات الأخيرة مثل علم نشوء الإنسان. من أهم التطورات في هذا الحقل تحديد عمر بقايا عظام إنسان عاقل بدائي عُثر عليها في جبل إيغود في المغرب بنحو 300 ألف سنة. بذلك، تعد هذه العظام أقدم بقايا لفصيلة الإنسان القديم تُكتشف حتى الآن، ويزيد عمرها بنحو 100 ألف عام على عمر أقدم إنسان اكتُشفت بقاياه قبل ذلك. كان ذلك في يونيو الماضي، وبعد أشهر رسمت دراسة جينات اشخاص أحياء في أثيوبيا وتنزانيا وبوتسوانا صورة معقدة للصبغة الوراثية، وكشفت عن وجود البشرة الفاتحة والداكنة في أسلافنا قبل ظهور فصيلة الإنسان الحديث بمئات آلاف السنين.



تناقص الحيوانات آكلة اللحوم



كشفت دراسة في عام 2017 عن أرقام صادمة لتناقص الحيوانات آكلة اللحوم؛ إذ إختفت الأسود وفهود الشيتا والكلاب البرية الأفريقية من 90 في المئة على الأقل من مواطنها الطبيعية، والنمور من 95 في المئة، والذئاب الأثيوبية والذئاب الحمراء من 99 في المئة. قال علماء إنه من الضروري التحرك بسرعة إذا اردنا أن يرى أحفادنا هذه الأنواع العجيبة بتأمين محميات لها وتمويلها.



النفايات البلاستيكية تهدد الحياة في المحيطات



اكتشفنا هذا العام عدم وجود ركن في محيطات العالم ظل بمنأى من التلوث بسبب نفايات البلاستيك. وعُثر على جسيمات بلاستيكية مجهرية في كل عيّنة تقريبًا من الحيوانات التي جمعها علماء من أعمق نقطة تحت سطح البحر توجد في خندق ماريانا في غرب المحيط الهادئ وفي كثافات تبلغ 100 ألف جسيم لكل كيلومتر مربع في بحر روس في القطب الجنوبي، وهو من أبعد البحار على سطح الأرض.



تراجع عدد الحشرات الطائرة بنسبة 75 في المئة



أظهرت دراسة بدأت في عام 1989 أن عدد الحشرات الطائرة في العالم انخفض بنحو 75 في المئة خلال ربع القرن الماضي. وقال علماء إن هذا الاكتشاف مثير للقلق بسبب أهمية الحشرات الطائرة للمحيط الحيوي، وبالتالي لأنظمة دعم الحياة على الكرة الأرضية. يعود السبب الرئيس لتناقص الحشرات إلى الاستخدام الواسع للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية في الزراعة.



الذكاء الاصطناعي ينذر بالاستغناء عن البشر



أصبحت برمجية الفاغو في كومبيوتر "غو"، التي طورها فريق الذكاء الاصطناعي في غوغل، أول برمجية تهزم أفضل لاعب بشري في لعبة "غو" الصينية المعقدة. وأعلنت غوغل عن تطوير نسخة جديدة من البرمجية هي "فاغو زيرو" التي تتقن لعبة "غو" باللعب ضد نفسها. وتمكنت الآلة من بناء معرفة من المبادئ الأولية وتعلم اللعبة إلى مستوى الخبير في ثلاثة أيام فقط، وبذلك أزالت قيود المعرفة البشرية التي تحددها. وإذا أمكن تطبيق هذه الطريقة في مجالات أخرى، مثل خفض استهلاك الطاقة أو البحث عن مواد جديدة، فسيكون للذكاء الاصطناعي تأثير هائل في المجتمع، وسيمهد لذكاء اصطناعي عام يمكن أن يؤدي إلى آلات تنفذ أي مهمة فكرية يستطيع أن يؤديها الإنسان.



روبوتات تتشقلب في الهواء



في عام 2017، اتفق مهندسون واقتصاديون وسياسيون على أن الروبوتات آتية للاضطلاع بالكثير من الوظائف التي يؤديها بشر الآن. ومما يضفي على هذا الخبر أهمية استثنائية أن أصحاب هذه المهن عادة لا يتفقون على شيء. ثم نشرت شركة بوسطن دايناميكس للروبوتات شريط فيديو عن روبوتها الجديد "أطلس"، الذي يستطيع أن يقفز في الهواء. ويبدو أن هذا الفيلم حسم ما تبقى من جدل بشأن التشكيك في مجيء الروبوتات، فهي موجودة بالفعل. والسؤال هو: في أي وظائف ستحل الروبوتات محل الإنسان أولًا؟.



أكبر بطارية في العالم



ما زالت البطارية أكبر تحدٍ يواجه المخترع. فهي ثقيلة، قصيرة العمر، وأحيانًا تنفجر محترقة. لكن عام 2017 سجل نجاحات استثنائية في هذا المضمار بتطوير تكنولوجيا بطارية الصوديوم واستخدام مكونات عضوية وبوليمرات واستشكاف مواد ومنظومات سيطرة أفضل في صناعتها. ولاحظنا هبوط أسعار بطاريات ليثيوم-آيون ذات السعة الكبيرة. وشهد العام إعلان شركة تيسلا عن إقامة أكبر بطارية ليثيوم-آيون في العالم في جنوب أستراليا تتسع لخزن طاقة تزود شبكة كهرباء كاملة.



فويجر-1 تواصل استشكاف الفضاء



في نوفمبر، أرسل مهندسو ناسا إشارة إلى المركبة الفضائية القديمة فويجر-1 لتشغيل محركاتها الدافعة التي لم تُفعَّل منذ 37 عامًا. تبعد المركبة الآن 21 مليار كيلومتر عن الأرض، وهي تستشكف الفضاء منذ إطلاقها في عام 1977. لم يقطع جسم من صنع الإنسان مثل هذه الرحلة حتى الآن. فالإشارات التي يرسلها العلماء تصلها بعد أكثر من 19 ساعة منطلقة بسرعة الضوء. ومع ذلك، نفذت فويجر-1 الأوامر الصادرة إليها، وقامت بمناورة لتعديل هوائياتها، بحيث تستمر في جمع المعلومات عن البيئة الغريبة التي تستشكفها، وإرسالها إلى الأرض، لبضع سنوات أخرى مقبلة. ويرى علماء أن هذه من أهم الحوادث العلمية في عام 2017.



تصادم نجوم آفلة



في عام 2017، رصد علماء موجات الجاذبية التي أشار إليها آينشتاين من مصدر جديد هو اصطدام نجمين آفلين أو نجمين نيوترونيين. والتقطت تلسكوبات في سائر أنحاء العالم تفاصيل اندماج النجمين خلال حدوثه في مجرة تبعد نحو ألف مليار مليار كلم في عنقود مجرات هايدرا. والمعروف أن النجوم النيوترونية من الكثافة، بحيث إن مقدار ملعقة شاي منها يزن مليار طن.



وداع المركبة الفضائية كاسيني



وصلت المركبة الفضائية كاسيني إلى منظومة زحل في عام 2004. وعلى امتداد 13 عامًا ساهمت في تغيير فهمنا لهذا الكوكب ذي الحلقات الغازية وأقماره. واكتشفت ينابيع تطلق ماء ـ جليدًا في الفضاء. لكن بسبب نفاد وقود كاسيني، قررت ناسا تدميرها في سحب زحل، على أن تراها تصطدم بجسم مستهدف للبحث عن حياة، مثل أنسيلادوس، سادس أكبر أقمار زحل.



انسحاب ترمب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي



وعد دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه سيلغي اتفاقية باريس للمناخ. وفي 1 يونيو، عقد مؤتمرًا صحافيًا في البيت الأبيض أعلن فيه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وكما هو متوقع، لاقى الإعلان ردود فعل شاجبة من الديمقراطيين وزعماء العالم.



توائم متعددة للأرض



من بين 3500 كوكب تأكد الآن وجودها خارج منظومتنا الشمسية، هناك كواكب غريبة حقًا، بينها على سبيل المثال كوكب حلقاته أكبر 200 مرة من حلقات زحل. لكن العلماء اكتشفوا في 2017 منظومة تضم سبعة كواكب بحجم الأرض. والأكثر من ذلك أن هذه العوالم ترتبط ارتباطًا متناغمًا في ما بينها، وهي تدور حول نجمها. واللافت أن ثلاثة منها تقع في المنطقة القابلة لنشوء حياة فيها، حيث ما زال الماء في حالة سائلة. وأينما وجد ماء، هناك احتمال لوجود حياة.



زائر من الفضاء الخارجي



رصد فلكيون في عام 2017 جسمًا على شكل سيغار أصله من خارج منظومتنا الشمسية. وسرعان ما أصبح الجسم الذي أطلق عليه العلماء اسم "أومواموا" موضوعًا للدراسة باستخدام اقوى التلسكوبات في العالم. ولاحظ البروفيسور آفي لويب رئيس قسم الفلك في جامعة هارفرد أن شكل الجسم غريب بالنسبة إلى صخرة فضائية، لكنه "الشكل الأمثل لسفينة فضائية تحلق بين منظومات نجمية"، في إشارة إلى أن طول الجسم يزيد عشر مرات على عرضه. وما زالت دراسة الجسم مستمرة.



جبل جليد عملاق



شهد صيف 2017 انفصال واحد من أكبر الجبال الجليدية عن جرفه في القطب الجنوبي. وكان العلماء يتابعون تطور شرخ كبير في الجبل منذ ما يربو على عشر سنوات. ويُقدر أن الكتلة الجليدية العملاقة تغطي مساحة قدرها 6000 كلم مربع تقريبًا، ويبلغ وزنها نحو ترليون طن. ويعتقد العلماء الآن أن الجرف لارسن سي، الذي انفصل عنه الجبل الجليدي، انحسر إلى أصغر مساحة منذ زهاء 11700 سنة. ومن الضروري إجراء دراسات أخرى لمعرفة تأثر الجرف في ارتفاع حرارة الأرض.





أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "غارديان" و"بي بي سي". الأصلان منشوران على الرابطين:

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/24/early-man-microplastics-the-year-in-science

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-41972289