القدس: أعلنت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي هوتوفلي الاثنين ان اسرائيل تتواصل "مع عشر دول على الاقل" لتنقل سفاراتها الى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

وقالت هوتوفلي للاذاعة العامة "نحن على اتصال بعشر دول على الاقل بعضها في اوروبا" لتنقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس.

وادلت بهذا التصريح غداة اعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها الى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الاسرائيلية اسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول ان "اعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الان سوى مقدماته".

واوردت الاذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية اسرائيلية ان هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها اوضحت ان الامر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول الى القدس في موعد وشيك.

واعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد ان بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل الى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".