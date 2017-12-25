الجواز الإماراتي الأقوى عربيًا بدخول 138 دولة بدون تأشيرة

إيلاف من دبي: كشف وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عن أن جواز السفر الاماراتي يسمح لمواطنين الإمارات من دخول 138 حول العالم من دون تأشيرة، وذلك بعد انضمام دولة تشيلي إلى قائمة الدول التي تعفي الإماراتيين من الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول أراضيها، وبذلك يؤكد الجواز الإماراتي صدارته للدول العربية كأقوى جواز سفر عربي.

وغرّد قرقاش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة، سمعة الإمارات والثقة في نموذجها يسهل من مهمتنا في تسهيل إنتقال مواطنينا عبر العالم".

الأقوى عربيًا وشرق أوسطيًا

حافظت دولة الإمارات على صدارتها في قائمة جوازات السفر الأقوى عربيًا. ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد احتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول عربيًا وشرق أوسطيًا، والمركز 38 عالميًا، للعام الثاني على التوالي، بعدما وصل عدد البلدان الأخرى التي يمكن الوصول إليها بدون شرط الحصول على تأشيرة مسبقة إلى 138 دولة حول العالم.

وتعود زيادة عدد الدول التي يدخلها جواز السفر الإماراتي إلى الاتفاق التاريخي الذي عقدته الإمارات مع الاتحاد الأوروبي من قبل، والذي منح حرية التنقل لمواطني الإمارات في 36 دولة، منها 26 دولة ضمن منطقة شينغن، مما جعل الإمارات أول دولة عربية تمنح الإعفاء من تأشيرة الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتفاق مع اليابان وتشيلي وغيرها من الدول التي وقعت اتفاقيات مع الإمارات خلال العام الحاري 2017 لإعفاء الإماراتيين من تأشيرات الدخول، وجعل عدد الدول يرتفع من 128 إلى 138.

يواجه الشعب الإماراتي أقل نسبة من القيود بين غيرهم من سكان منطقة الشرق الأوسط في ما يتعلق باتفاقيات الإعفاء من تأشيرات الدخول الإتحاد الأوروبي، إلى جانب بوتسوانا وبيلاروس "روسيا البيضاء" والكومونوليث الباهاماس، وأنتيغوا وباربودا.

13 دولة عربية

بلغ عدد الدول العربية التي تعفي مواطني دولة الإمارات من التأشيرات المسبقة بجواز السفر العادي 13 دولة عربية، هي: "السعودية، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، مصر، تونس، المغرب، جزر القمر"، وفي أفريقيا بلغ عدد الدول 5، هي: "بوتسوانا، أريتريا، سيشيل، موريشيوس، سوازيلاند".

ويبلغ عدد الدول التي تعفي مواطني الإمارات من التأشيرات المسبقة بجواز السفر العادي في قارة آسيا أكثر من 20 دولة، ومنها الفلبين، تايلاند، هونغ كونغ، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان، كوريا الجنوبية، سلطنة بروناي، قيرغيزيا واليابان، ومنها 8 دول تمنح تأشيراتها للمواطنين لدى الوصول إلى مطاراتها، وهي: "أندونيسيا، بنغلاديش، أرمينيا، أذربيجان، نيبال، جزر المالديف، طاجكستان". أما تأشيرة سريلانكا فيمكن الحصول عليها عبر الإنترنت.

أما عن الدول الأوروبية، فقد بلغ عددها نحو 50 دولة أوروبية يمكن أن يدخلها المواطن الإماراتي من دون أن يحصل على تأشيرة مسبقة، ومنها: "النمسا، بلجيكا، الدانمارك، السويد، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، هولندا، المجر، بلغاريا، إسبانيا، مارينو.. وغيرها".

سنغافورة في الصدارة عالميًا

في أكتوبر الماضي كشف موقع "باسبورت إندكس" كشف عن أقوى جوازات السفر في العالم وأضعفها استنادًا إلى عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز بدون طلب تأشيرة أو الحصول عليها في المطار لدى وصوله.

سنغافورة احتلت المركز الأول في 2017 من حيث عدد الدول التي تقبل سفر حاملي جوار سفر سنغافورة من دون طلب تأشيرة البلد بعدد 159 دولة.

وتمكنت سنغافورة من الصعود إلى المركز الأول بعدما قررت باراغواي إعفاء المواطنين من سنغافورة من طلب الحصول على تأشيرة دخول أراضيها، ما أدى إلى ارتفاع عدد الدول التي يمكن حامل جواز سفر سنغافورة من دخولها بدون تأشيرة إلى 159 دولة حول العالم.

ألمانيا الوصيف

المركز الثاني شغله جواز السفر الألماني بـ 158 دولة أي بفارق دولة واحدة عن سنغافورة. وكان يتصدر جواز السفر الألماني قائمة التصنيف خلال 2015 و2016.

واحتلت جوازات سفر السويد وكوريا الجنوبية المركز الثالث بـ 157 دولة. وكان المركز الرابع من نصيب كل من الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنروج واليابان والمملكة المتحدة التي يمكن لحاملها السفر إلى 156 دولة من دون تأشيرة.

كما حلت جوازات سفر كل من لوكسمبورغ وسويسرا وهولندا وبلجيكا والبرتغال في المركز الخامس بـ 155 دولة. وصنف الموقع جوازات سفر الولايات المتحدة الأميركية في المركز السادس برفقة كل من كندا وإيرلندا وماليزيا بـ 154 دولة. وجاءت جوازات سفر كل من بلغاريا ورومانيا في ذيل قائمة دول الاتحاد الأوروبي بـ143 لكل منهما.

وحصلت جوازات سفر اليونان ونيوزلندا والنمسا على المركز السابع بـ 153 دولة. أما جواز السفر الإسرائيلي فصنف في المركز الـ 19 بـ 137 دولة تسمح بدخول حامليه من دون تأشيرة. وبالنسبة إلى تركيا فقد صنفت في المركز 44 بـ 104، وإيران في المركز الـ 89 بـ 36 دولة.

جوازات الدول العربية

بالنسبة إلى الدول العربية تقدم جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في المركز الـ 26 عالميًا بـ 128 دولة وفق تصنيف موقع باسبورت إندكس في أكتوبر الماضي متقدمًا على جواز السفر الكويتي في المركز الـ 49 بـ 85 دولة.

واحتل جواز السفر القطري المركز الـ 51 بـ 80 دولة، ثم البحرين في المركز 54 بـ 75 دولة، فجواز سفر سلطنة عمان بـ 71 دولة في المركز الـ 56.

وصنف جواز سفر المملكة العربية السعودية في المركز الـ 58 بـ 69 دولة، يليه جواز سفر تونس في المركز الـ 64 بـ 63 دولة، ثم جواز سفر المغرب في المركز الـ 69 بـ 58 دولة. وحل جواز سفر موريتانيا في المركز الـ 71 بـ 55 دولة من دون تأشيرة فجواز سفر مالي في المركز الـ 74 بـ 52 دولة.

وحل جواز سفر جمهورية مصر العربية في المركز الـ 76 بـ 50 دولة متبوعًا بجواز سفر الأردن والجزائر في المركز 80 بـ 46 دولة. واحتلت جوازات سفر ليبيا المركز الـ 87 بـ 38 دولة، ثم لبنان في المركز الـ 88 بـ 37 دولة، فالسودان في المركز الـ 89 بـ 36 دولة، واليمن في المركز الـ 90 بـ 35 دولة.

أما المراكز الأخيرة فاحتلتها جوازات سفر سوريا في المركز الـ 92 بـ 29 دولة، ثم العراق في المركز ما قبل الأخير 93 بـ 26 دولة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم وأضعفها استنادًا إلى عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز بدون طلب تأشيرة أو الحصول عليها في المطار لدى وصوله.