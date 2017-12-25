البابا فرنسيس يحث العالم على عدم تجاهل محنة اللاجئين في قداس ليلة الميلاد

قال البابا إن "العديد من اللاجئين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب قادة لا "يرون أي مشكلة في إراقة دماء الأبرياء"

قال البابا إن "العديد من اللاجئين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب قادة لا "يرون أي مشكلة في إراقة دماء الأبرياء"

حث البابا فرنسيس في قداس ليلة الميلاد العالم على عدم تجاهل محنة ملايين اللاجئين الذين "يجبرون على مغادرة أرضهم".

وقارن الحبر الأعظم بين اللاجئين ويوسف ومريم وكيف ارتحلوا من الناصرة إلى بيت لحم.

وقال البابا إن "العديد من اللاجئين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب قادة لا "يرون أي مشكلة في إراقة دماء الأبرياء".

وسيلقي البابا فرنسيس (81 عاما) عظة الميلاد التقليدية في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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وأضاف البابا أن "هناك الكثير من الخطوات الأخرى مخفاة في أثر أقدام يوسف ومريم"، مشيراً إلى"أننا نرى ملايين الأشخاص الذين أجبروا على الرحيل عن بلادهم وتركوا ورائهم أحبائهم".

وقال الحبر الأعظم الزعيم الروحي للكاثوليك البالغ عددهم 1.2 مليار شخص حول العالم إن ديننا المسيحي يطلب منا الترحيب بالأجانب في كل مكان.