حريق هائل في مبنى سكني بنيويورك

نيويورك: قالت سلطات مدينة نيويورك، إن شخصًا قتل فيما أصيب عمال إطفاء في الحريق الذي شب في وقت مبكر الاثنين في الطابق 35 من برج مكون 36 طابقًا في الشارع 56 قرب الجادة السابعة.

وحسب أسوتشيدبرس، قال الناطق باسم إدارة الإطفاء مايكل باريللا، إن قوة الرياح إضافة إلى المصاعد المعطلة أعاقت جهود عمال الإطفاء وأخرت صعودهم.

وأضاف أن عاملي الإطفاء المصابين تلقيا علاجهما في المستشفيات من إصابات غير خطيرة.

وشب الحريق بعد الساعة السابعة والنصف صباحًا بوقت قليل، وشارك ما يزيد على مائة عامل إطفاء قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

قال باريلا إن الحريق تم احتواؤه في شقة واحدة. لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.