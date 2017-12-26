المكسيك تعتقل قاتل صحافية متخصصة بحروب المخدرات

المكسيك: اعلنت السلطات المكسيكية الاثنين انها تمكنت من اعتقال الشخص الذي يقف وراء مقتل صحافية متخصصة بالكتابة عن حروب المخدرات، وهي من المرات النادرة التي تحل فيها قضية مقتل اعلامي في المكسيك.

وكانت ميروسلافا بريتش من بين 11 صحافيا قتلوا في المكسيك هذا العام، و100 قتلوا منذ عام 2000. وحتى الآن لا يزال 90% من هذه الجرائم بدون حل لتعذر الكشف عن الجناة او القبض عليهم.

لكن وفي خطوة متقدمة تمكنت السلطات المكسيكية من القبض على خوان كارلوس مورينو اوشوا الذي يعد "المخطط الفكري لقتل بريتش"، بحسب ما وصفه خافيير كورال حاكم ولاية تشيواوا الشمالية، حيث قتلت بريتش في مارس الماضي.

وقال المحامي العام سيزار اوغستو بينيشي لصحيفة "ريفورما" إن الرجل الذي اعتقل عضو في منظمة "لوس سالازار" الاجرامية.

اما رامون زافالا المطلوب بكونه الرجل الذي اطلق النار على الصحافية، فقد قتل بدوره الجمعة على يد مهاجمين مجهولين.

ووجدت الصحافية ميروسلافا بريتش المختصة بملاحقة قضايا حروب المخدرات والسياسة لصالح صحيفتي "لا خورنادا و "نوتر دي خواريز" مقتولة داخل سيارتها بطلقات في الرأس في 23 مارس في تشيواوا.

وتناولت الراحلة في آخر مواضيعها الحرب بين زعيمين متنافسين داخل كارتل خواريز للمخدرات.

وتعتبر منظمة مراسلون بلا حدود ان المكسيك هي البلد الثاني الاخطر بعد سوريا بالنسبة الى الصحافيين.