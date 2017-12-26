«سيلفي» لميلانيا ترمب على تويتر تثير غضب المتابعين

واشنطن: تعرضت ميلانيا ترمب زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لانتقادات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصورة "سيلفي" لها بمناسبة عيد الميلاد.

ولم تتلقَ ترمب أفضل ردود فعل على أحدث صورها، إما بسبب استخدامها لفلتر تنقية، جعلها تظهر بشكل غير طبيعي، أو لاعتقاد البعض بأنه يجب على "السيدة الأولى" أن تهتم بأمور أكثر جدية، بدلاً من التقاط صورة "سيلفي".

وكتبت ميلانيا ترمب عبارة "ميلاد مجيد" مع الصورة، ليرد أحد مستخدمي موقع "تويتر" عليها بسخرية قائلاً: "ما لم تكوني واحدة من ملايين الفقراء الذين يتعرضون للحرمان بسبب الأغنياء الأغبياء"، وقد يعني بهذا خطة زوجها الخاصة بالضرائب.

وفيما طالب أحدهم ميلانيا ترمب أن تظهر بصورة راقية، وأعرب عن افتقاده لزوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فرأى أحد المغردين أن صورتها "السيلفي" تعكس حنينها للعمل كعارضة أزياء.

واحتفلت ميلانيا ترمب مع زوجها دونالد ترمب بعيد الكريسماس، الإثنين، 25 ديسمبر، في "مار-إيه-لاغو"، في بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.