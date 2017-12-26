القاهرة: نفذت السلطات المصرية صباح الثلاثاء حكم الاعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بارتكاب "اعمال ارهابية"، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين.

وتم تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون حيث كان الرجال ال 15 محبوسين منذ ادانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء حيث ينفذ جهاديون اعتداءات منذ العام 2013، وفق المصادر نفسها.

وقال المسؤولون ان الاشخاص ال 15 صدرت ضدهم احكام بالاعدام من محاكم عسكرية.

وياتي تنفيذ حكم الاعدام بعد اسبوع من هجوم بصاروخ شنه تنظيم الدولة الاسلامية على مروحية تابعة للجيش في مطار العريش بشمال سيناء اثناء قيام وزيري الدفاع والخارجية بزيارة للمنطقة.

ولم يصب اي من الوزيرين بأذى ولكن ضابط جيش من العاملين مع وزير الدفاع وقائد المروحية قتلا جراء الهجوم.

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء عقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في صيف العام 2013.

ومنذ ذلك الحين، اصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالاعدام في حق مئات الاسلاميين الا ان العديد من هذه الاحكام تم الغاؤه من قبل محكمة النقض.

