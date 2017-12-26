أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، استمرار قرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات في مطارات تونس إلى حين تسوية إشكال منع التونسيات من السفر إلى الإمارات.

ودعا السبسي، في اجتماعه مع وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، إلى "تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقت، حفاظا على العلاقات بين الشعبين التونسي والإماراتي".

وكانت الإمارات اتخذت إجراءات بمنع ركوب التونسيات على طائراتها أو عبور البلاد، مثيرة بذلك سخطا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التونسية.

وبرر المسؤولون الإماراتيون هذا الإجراء بتلقيهم معلومات عن "تهديدات إرهابية".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريح لإذاعة شمس المحلية، إن السلطات الإماراتية "تلقت معلومات خطيرة عن احتمال وقوع هجمات إرهابية".

وأضافت أن المعلومات تفيد بأن عودة المتشددين الذين كانوا يقاتلون في العراق وسوريا إلى بلدانهم تحمل معها احتمال "تنفيذ هجمات إرهابية من قبل تونسيات أو نساء يحملن جوزات سفر تونسية"، مشيرة إلى إمكانية أن تكون جوازات السفر مزورة.