الحبس 3 سنوات لبريطانية في مصر ادينت بتهريب حبوب ترامادول

القاهرة: قضت محكمة مصرية الثلاثاء بحبس سيدة بريطانية لثلاث سنوات بعد ادانتها بمحاولة تهريب حبوب ترامادول الى مصر حيث يحظر جلب هذه الحبوب من الخارج، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

والقي القبض على لورا بلامبر (33 سنة) في مطار الغردقة عندما وجد موظفو الجمارك قرابة 300 من حبوب الترامادول بحوزتها.

ويحظر تداول الترامادول، وهو مسكن قوي، خارج الصيدليات ويشترط للحصول عليه ان يكون بناء على ارشادات طبيب اذ انه يستخدم على نطاق واسع كنوع من انواع المخدرات.

وقالت بلومر واقاربها لوسائل الاعلام البريطانية انها جاءت بحبوب الترامادول لصديقها المصري الذي يعاني من الام في الظهر.

ويمكن للسيدة البريطانية الطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف.