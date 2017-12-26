وزير تايواني: المناورات الصينية قربنا تشكل تهديدًا كبيرًا

تايبيه: اعتبر وزير دفاع تايوان فينغ شيه خوان الثلاثاء لمناسبة نشر التقرير السنوي لوزارته الذي اشار الى تصاعد التوتر بين بكين وتايبيه، ان تعدد التمارين العسكرية الصينية قرب تايوان يشكل "تهديدا كبيرا" لامن الجزيرة.

وبحسب وسائل اعلام تايوانية فان سلاح الجو الصيني اجرى مناورات قرب تايوان لعشرين مرة على الاقل في 2017 مقابل ثماني مناورات فقط في 2016. ويعود آخر تمرين عسكري صيني الى 20 ديسمبر. وحلقت طائرات قناة باشي عدة في اقصى جنوب تايوان، وقامت برحلات ذهابا وايابا بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ.

واشار تقرير وزارة الدفاع الى انعدام التوازن بين القوتين مضيفا ان على جيش تايوان ان يطبق "استراتيجية ردع متعددة الاوجه" في مواجهة تنامي قوة الجيش الصيني. ولاحظ التقرير ان قوام الجيش الصيني مليوني جندي مقابل نحو 210 آلاف فقط قوام جيش تايوان.

اضاف "ليس بامكان تايوان منافسة ميزانية وزارة الدفاع الصينية وقدراتها العسكرية". وقال الوزير انه بدلا من ذلك على تايوان "ان تراجع جديا استراتيجيتها الحربية غير المتماثلة لتجاوز التقدم العسكري الصيني". وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان منذ تولي رئاسة تايوان العام الماضي تساي وين وهي من حزب عرف تقليديا بمواقفه الداعية للاستقلال.

وتدار جزيرة تايوان بشكل منفصل من الجزء القاري منذ فرار حكومتها القومية في 1949. ورغم انها تخضع لحكم ذاتي الا انها لم تعلن ابدا استقلالها. وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها سيعود في نهاية المطاف اليها بالقوة اذا لزم الامر.

