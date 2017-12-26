ترمب قد يلغي زيارته إذا حضر أوباما زفاف هاري وميغان

اشار مصدر حكومي بريطاني الى ان الرئيس دونالد ترمب يمكن ان يلغي زيارته لبريطانيا إذا حضر باراك اوباما حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.



وحذر مراقبون من ان اعجاب الأمير هاري بالرئيس الاميركي السابق يمكن ان يزيد البريطانية ـ الاميركية تعقيداً بعد قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي انتقاد ترامب لإعادة نشره مقاطع فيديو من منظمة بريطانية معادية للمسلمين في حسابه على تويتر.



ونقلت صحيفة الديلي اكسبريس عن المصدر الحكومي قوله "ان هاري جعل من الواضح انه يريد ان تكون عائلة اوباما حاضرة في حفل زفافه وان هذا يسبب الكثير من التوجس".



واضاف المصدر ان رد فعل ترمب يمكن ان يكون سلبياً للغاية إذا حضر اوباما حفل الزفاف قبل ان تُتاح للرئيس الاميركي فرصة لقائه بالملكة. واكد المصدر "ان محادثات تجري والوزراء هم الذين سيقررون في نهاية المطاف".

وكان الأمير هاري واوباما شوهدا يتبادلان الابتسامات خلال جلوسهما بجانب احدهما الآخر خلال العاب انفكتوس في مدينة تورونتو الكندية في وقت سابق من العام.



واجرى الأمير هاري مقابلة مع اوباما ستبثها القناة الرابعة لاذاعة بي بي سي في 27 ديسمبر/كانون الأول.



وتعبيراً عن الصداقة بين الاثنين ارسل اوباما تغريدة تهنئة الى الامير هاري وميغان بعد اعلان خطوبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني. واعادت ميشيل اوباما نشر التهنئة.



وكانت ميغان نشرت انتقادات ضد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية عام 2016.



واشار مراقبون الى ان الزفاف الملكي المقبل ليس مناسبة رسمية وبالتالي لا يُسمح للحكومة إلا بدور استشاري في تنظيمه في حين ان قصر بكنغهام هو الذي يعد قائمة المدعوين.

وشكك دبلوماسي اميركي رفيع في زيارة ترامب المرتقبة الى بريطانيا بعد الحرب الكلامية بينه وبين ماي التي شجبت نشره مقاطع الفيديو المعادية للمسلمين في حسابه على تويتر.



وقال الدبلوماسي "ان فكرة الزيارة طُرحت كما هو واضح ولكن ليس في ديسمبر/كانون الأول ولا في يناير/كانون الثاني. لا أتوقع زيارة ترامب في يناير/كانون الثاني".

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.express.co.uk/news/royal/896619/Donald-Trump-Prince-Harry-Meghan-Markle-Barack-Obama-royal-wedding-Theresa-May

