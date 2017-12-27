بوتين أعلن يوم 11 من الشهر الجاري، من قاعدة حميميم خلال زيارته المفاجئة لسوريا، سحبا جزئيا للقوات الروسية من الأراضي السورية.

بدأت روسيا التأسيس لوجود عسكري دائم لها في سوريا، حسبما نقلت تقارير إعلامية رسمية عن وزير الدفاع الروسي.

وحسب وكالة الإعلام الروسية "أر أي أيه"، فإن سيرغي شويغو أكد صدور موافقة على التأسيس لهذا الوجود في القاعدتين الجويتين الروسيتين في طرطوس وحميميم.

وقال شويغو "وافق القائد الأعلى الأسبوع الماضي على الهيكل والقواعد في طرطوس وحميميم".

وأضاف "لقد بدأنا تشكيل وجود دائم هناك".

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي أسبوعين من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاجئة لسوريا.

وكان بوتين قد أمر خلال الزيارة في 11 من الشهر الجاري بسحب جزئي للقوات الروسية من سوريا.

واستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، بوتين لدى وصوله إلى قاعدة حميميم، في محافظة اللاذقية.

من ناحية أخرى، أعلن حوالي 40 فصيلا مسلحا مقاطعة مباحثات السلام بشأن الأزمة السورية التي تعتزم موسكو استضافتها الشهر القادم في مدينة سوتشي الروسية.

واتهمت الفصائل، في بيان مشترك، روسيا بتقويض مساعي الأمم المتحدة لتسوية الصراع العسكري في سوريا.

وتقول هذه الفصائل إن هدف روسيا هو ضمان بقاء حليفها الرئيس الأسد في السلطة.

ومن بين الموقعين على البيان فصائل شاركت في الجولة الأخيرة من المباحثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف والتي فشلت في إحراز تقدم.

وتصر هذه الفصائل على ضرورة تنحي الأسد عن السلطة.

وقال بوتين، حينها، إنه "إذا رفع الإرهابيون رؤوسهم مرة أخرى"، فإن روسيا "ستشن غارات عليهم لم يروا مثلها من قبل".