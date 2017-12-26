رئيس وزراء البحرين: لن نتعامل مع الإرهاب بأسلوب ردة الفعل

قال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، إنه لن نتعامل أبدًا مع الإرهاب بأسلوب ردة الفعل، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي تحاصر الإرهاب وتجفف مصادر تمويله بما يفوت عليه الفرصة لتمرير مخططاته الخبيثة.

إيلاف من المنامة: أكد رئيس وزراء البحرين خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عدداً من أفراد العائلة المالكة بقصر القضيبية أن بلاده واجهت التحديات بكل عزيمة وتجاوزتها بقوة إرادة قيادتها وشعبها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بنا" تأكيدات رئيس الوزراء بأن الحكومة البحرينية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإرهابيين ومصادر تمويلهم، ولن تتعامل معهم بأسلوب ردة الفعل.

وقال إنه على الطامعين وداعمي محاولات زعزعة الاستقرار وأصحاب الرغبات التوسيعة المكتومة في المنطقة، أن يثقوا بأن مخططاتهم قد تحطمت على صخرة الوحدة الوطنية واليقظة الأمنية، وأنها موعودة بالفشل".

وأضاف أن مملكة البحرين ستبقى دائما في أيد أمينة ومحمية بعناية الله وحكمة قيادتها ووعي شعبها وكفاءة أجهزتها الأمنية والعسكرية.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن القانون أقوى من الإرهاب مهما زادت وطأته، وأن فئة انتهجت الخراب والغدر كمسلك لها لن تنال من أمن البحرين واستقرارها.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية في البحرين، قضت أمس الإثنين، بإعدام 6 أشخاص وحبس 7 آخرين بعد إدانتهم في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى.

وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي حفاظا على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، كما أغلقت الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الاقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.